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Допълнителни автобуси за Задушница в събота

20 февруари 2020 14:11, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 39
Автобуси

На 22 февруари 2020г. /събота-Голяма задушница/ ще има допълнителни курсове до парк ''Нови гробища'' от сп.''Център'' /ДКЦ2/ и пл. ''Стоил войвода'' по линия №24 , както следва:

 

1. С маршрути:

 

- от сп.''Център'' : бул.''Стефан Караджа'', бул.''Братя Миладинови'', бул.''Бургаско шосе'', Нови гробища /сп. ''Централен паркинг'' и сп. портал ''Запад''/ и обратно;

 

- от пл.''Стоил войвода'' /Текстилен техникум/ л.№24: ул.''Великокняжевска'', ул.''Г.Раковски'', бул.''Панайот Хитов'', бул.''Стефан Стамболов'', бул.''Бургаско шосе'', Нови гробища /сп. ''Централен паркинг'' и сп. портал ''Запад''/ и обратно.

 

2. С часове на тръгване:

 

От Център: 7:30ч. 7:45ч. 8:00ч. 8:15ч. 8:30ч. 8:45ч. 9:00ч. 9:15ч. 9:30ч. 9:45ч. 10:00ч. 10:15ч. 10:30ч. 10:45ч. 11:00ч. 11:15ч. 11:30ч. 11:45ч. 12:00ч. 12:15ч.

 

От Нови гробища за Център: 7:45ч. 8:15ч. 8:45ч. 9:15ч. 9:30ч. 9:45ч. 10:00ч. 10:15ч. 10:30ч. 10:45ч. 11:00ч. 11:15ч. 11:30ч. 11:45ч. 12:00ч. 12:15ч. 12:30ч.

 

От Текстилен техникум: 7:20ч. 7:40ч. 8:00ч. 8:20ч. 8:40ч. 9:00ч. 9:20ч. 9:40ч. 10:00ч. 10:20ч. 10:40ч. 11:00ч. 11:20ч. 11:40ч. 12:00ч. 12:20ч.

 

От Нови гробища за Текст.техникум: 7:50ч. 8:10ч. 8:30ч. 8:50ч. 9:10ч. 9:30ч. 9:50ч. 10:10ч. 10:30ч. 10:50ч. 11:10ч. 11:30ч. 11:50ч. 12:10ч. 12:30ч. 12:50ч.

Източник: "Пътнически превози - Сливен"

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