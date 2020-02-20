13-годишният бияч от Кубрат участвал в оргия с жертвата си преди година

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 53 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 53

13-годишният побойник от Кубрат, който в неделя преби 17-годишно момиче, а негов приятел снима с телефона, правел секс с девойката преди година. В половия акт участвало още едно малолетно момче. Това съобщиха от прокуратурата.

Оттам обявиха в сряда, че ще поискат налагане на възпитателни мерки спрямо двете 13-годишни момчета и третото, което е участвало в сексуалния акт от миналата година. Най-тежката е настаняване във възпитателно училище интернат.

Битото момиче е с лека умствена изостаналост и учи в център за специални образователни потребности. То е от бедно многодетно семейство, за което се грижи дядото.

Сигналът за боя бил подаден от директорката на училище “Христо Ботев” в Кубрат, където учи побойникът. Две ученички видели клипа в интернет и казали.

Боят станал в неделя. Момичето седяло на пейка в парк “Омол”. На клипа се вижда как седмокласникът го рита, удря му шамари и го скубе. Неговият връстник, който заснема “геройството” с телефон, дава наставления. “Един шамар, много ти се моля”, насъсква го той.

Преди година седмокласникът заедно с компания счупил прозорците на местното училище. Оттогава с него се занимавала Детската педагогическа стая.