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AMD EPYC от 2-ро поколение ще задвижва суперкомпютъра Hawk на университета в Щутгарт
20 февруари 2020 г. - AMD с гордост участва в церемонията по официалното пускане на суперкомпютъра “Hawk” (ястреб) в щутгартския университет, Германия. С над 5000 изчислителни модула и теоретична върхова производителност от 26 petaFLOPs, този суперкомпютър е сред най-високопроизводителните машини в света, проектиран за съвременни приложения в областта на енергетиката, мобилните комуникации и здравеопазване.
Изграден в партньорство с HPE, суперкомпютърът “Hawk” разчита на отличната производителност и уникални характеристики на AMD EPYC™ процесорите от второ поколение (EPYC 7742), с помощта на които учени и изследователи ще работят с по-сложни модели и симулации на процеси. Той представлява най-голямата инсталация на 2-ро поколение EPYC процесори в Германия и е един от най-големите в целия регион ЕМЕА.
Поддържащи източници Resources
• Технически данни за суперкомпютъра “Hawk” ще намерите тук https://www.hlrs.de/systems/hpe-apollo-9000-hawk/
• Още информация за процесорите AMD EPYC™ ще намерите тук https://www.amd.com/en/products/epyc-server
Файлове
Hawk FinalPressRelease [113KB]
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