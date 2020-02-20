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Пускат допълнителни автобуси за Голяма задушница
В деня на Голяма задушница, 22 февруари, събота, от „Пътнически превози“ ЕООД ще извършват допълнителни курсове до парк „Нови гробища“ от спирка „Център'' - ДКЦ 2 и пл. „Стоил войвода“ по линия № 24, със следното разписание:
1. С маршрути:
- от спирка ''Център'': бул.''Стефан Караджа'', бул.''Братя Миладинови'', бул.''Бургаско шосе'', Нови гробища /сп. ''Централен паркинг'' и сп. портал ''Запад''/ и обратно;
- от пл. ''Стоил войвода'' /Текстилен техникум/ линия № 24: ул.''Великокняжевска'', ул.''Г.Раковски'', бул.''Панайот Хитов'', бул.''Стефан Стамболов'', бул.''Бургаско шосе'', Нови гробища /сп. ''Централен паркинг'' и сп. портал ''Запад''/ и обратно.
2. С часове на тръгване:
От Център:7:30ч., 7:45ч., 8:00ч., 8:15ч., 8:30ч., 8:45ч., 9:00ч., 9:15ч., 9:30ч., 9:45ч., 10:00ч., 10:15ч., 10:30ч., 10:45ч., 11:00ч., 11:15ч., 11:30ч., 11:45ч., 12:00ч. и 12:15ч.
От Нови гробища за Център:7:45ч., 8:15ч., 8:45ч., 9:15ч., 9:30ч., 9:45ч., 10:00ч.,
10:15ч., 10:30ч., 10:45ч., 11:00ч., 11:15ч., 11:30ч., 11:45ч., 12:00ч., 12:15ч. и 12:30ч.
От Текстилен техникум: 7:20ч., 7:40ч., 8:00ч., 8:20ч., 8:40ч., 9:00ч., 9:20ч.,
9:40ч., 10:00ч., 10:20ч., 10:40ч., 11:00ч., 11:20ч., 11:40ч., 12:00ч. и 12:20ч.
От Нови гробища за Текстилен техникум: 7:50ч., 8:10ч., 8:30ч., 8:50ч., 9:10ч., 9:30ч., 9:50ч., 10:10ч., 10:30ч., 10:50ч., 11:10ч., 11:30ч., 11:50ч., 12:10ч., 12:30ч. и 12:50ч.
20.02.2020 г.