Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Пускат допълнителни автобуси за Голяма задушница

20 февруари 2020 16:29, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди около 1 час, брой четения: 32
---

В деня на Голяма задушница, 22 февруари, събота, от „Пътнически превози“ ЕООД ще извършват допълнителни курсове до парк „Нови гробища“ от спирка „Център'' - ДКЦ 2 и пл. „Стоил войвода“ по линия № 24, със следното разписание:

1. С маршрути:

- от спирка ''Център'': бул.''Стефан Караджа'', бул.''Братя Миладинови'', бул.''Бургаско шосе'', Нови гробища /сп. ''Централен паркинг'' и сп. портал ''Запад''/ и обратно;

- от пл. ''Стоил войвода'' /Текстилен техникум/ линия № 24: ул.''Великокняжевска'', ул.''Г.Раковски'', бул.''Панайот Хитов'', бул.''Стефан Стамболов'', бул.''Бургаско шосе'', Нови гробища /сп. ''Централен паркинг'' и сп. портал ''Запад''/ и обратно.

2. С часове на тръгване:

От Център:7:30ч., 7:45ч., 8:00ч., 8:15ч., 8:30ч., 8:45ч., 9:00ч., 9:15ч., 9:30ч., 9:45ч., 10:00ч., 10:15ч., 10:30ч., 10:45ч., 11:00ч., 11:15ч., 11:30ч., 11:45ч., 12:00ч. и 12:15ч.

От Нови гробища за Център:7:45ч., 8:15ч., 8:45ч., 9:15ч., 9:30ч., 9:45ч., 10:00ч.,

10:15ч., 10:30ч., 10:45ч., 11:00ч., 11:15ч., 11:30ч., 11:45ч., 12:00ч., 12:15ч. и 12:30ч.

От Текстилен техникум: 7:20ч., 7:40ч., 8:00ч., 8:20ч., 8:40ч., 9:00ч., 9:20ч.,

9:40ч., 10:00ч., 10:20ч., 10:40ч., 11:00ч., 11:20ч., 11:40ч., 12:00ч. и 12:20ч.

От Нови гробища за Текстилен техникум: 7:50ч., 8:10ч., 8:30ч., 8:50ч., 9:10ч., 9:30ч., 9:50ч., 10:10ч., 10:30ч., 10:50ч., 11:10ч., 11:30ч., 11:50ч., 12:10ч., 12:30ч. и 12:50ч.

20.02.2020 г.

« предишнаследваща »


 