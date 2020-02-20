Караянчева изпрати съболезнователен адрес до председателя на Бундестага

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 34 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 34

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева изпрати съболезнователен адрес до председателя на Бундестага на Федерална република Германия Волфганг Шойбле.

Караянчева заявява, че България остро и категорично осъжда всички прояви на насилие и ксенофобия, не приема и не може да намери оправдание за смъртта и болката на невинни хора. Убедена съм, че властите в Германия правят всичко необходимо близките на загиналите да не са сами в този тежък момент, допълва тя.