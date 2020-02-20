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Караянчева изпрати съболезнователен адрес до председателя на Бундестага
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева изпрати съболезнователен адрес до председателя на Бундестага на Федерална република Германия Волфганг Шойбле.
Караянчева заявява, че България остро и категорично осъжда всички прояви на насилие и ксенофобия, не приема и не може да намери оправдание за смъртта и болката на невинни хора. Убедена съм, че властите в Германия правят всичко необходимо близките на загиналите да не са сами в този тежък момент, допълва тя.
Източник: https://dariknews.bg/novini/sviat/karaiancheva-izprati-syboleznovatelen-adres-do-predsedatelia-na-bundestaga-2212834
Снимка: БГНЕС