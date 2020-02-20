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Търсят се спешно кръводарители за Димитър Щилиянов от Сливен

20 февруари 2020 20:49, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 25 минути, брой четения: 20
Търсят се спешно кръводарители за Димитър Щилиянов от Сливен

Поради постоянното преливане на кръв и плазма, заради ниските показатели има недостиг.

Кръвната група и градът са без значение!

 

Детско онкохематологично отделение Гр. ПЛОВДИВ

За Димитър Щилиянов Щилиянов!

 

За бележките можете да се обадите на 0893373267-Станимира Славова, майка на Митко.

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