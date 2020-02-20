Търсят се спешно кръводарители за Димитър Щилиянов от Сливен

Сливен Медия преди 25 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 20

Поради постоянното преливане на кръв и плазма, заради ниските показатели има недостиг.

Кръвната група и градът са без значение!

Детско онкохематологично отделение Гр. ПЛОВДИВ

За Димитър Щилиянов Щилиянов!

За бележките можете да се обадите на 0893373267-Станимира Славова, майка на Митко.