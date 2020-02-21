Прекъсване водоподаването на част от с.Селиминово

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 28 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 28

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 21.02.2020г.(петък) до 16.30 ч.ще бъде прекъснато водоподаването на част от с.Селиминово-в района на ул."Щастливо детство".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.