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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаване в част от село Селиминово до 16.30 часа поради авария

21 февруари 2020 08:25, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 22
ВиК

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 21.02.2020г. (петък) до 16.30 ч.ще бъде прекъснато водоподаването на част от с. Селиминово-в района на ул."Щастливо детство".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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