Прекъсване водоподаването на с.Крушаре

ВиК-Сливен преди 12 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 12 минути, брой четения: 10

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 21.02.2020г.(Петък) до 14.30 ч.ще бъде прекъснато водоподаването на с.Крушаре.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.