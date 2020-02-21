Куклен театър - Сливен ще представи в неделя "Кучето, което не знаеше да лае"

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 27 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 27

Виждали ли сте куче, което не знае… да лае?! Не? Заповядайте в салона на Кулен театър-Сливен и ще видите как след много приключения, едно куче ще научи „своя език” и с помощта на приятелите си ще открие много истини за важните неща в живота…

Режисьор – Злати Златев

Сценография – Коста Ортодоксов

Музика – Владимир Джамбазов

Участват – Атанас Махнев, Светослав Тихолов, Мария Райчева, Никол Големанова

НЕДЕЛЯ, 23.02.2020 г., от 11.00 часа в салона на ДКТ- Сливен

За повече информация тел: 623541 или www.puppets-sliven.eu