Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 21.02.2020 г.

Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 22 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 22

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

За времето от 06,00 часа на 20.02.2020 г. до 06,00 часа на 21.02.2020 г.

През изминалото денонощие на територията на ОДМВР-Сливен не са регистрирани престъпления и тежки пътни инциденти.