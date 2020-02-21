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Васил Велев: Не са изключени и протести заради индустриалния ток
Бизнесът готви нова среща с правителството по отношение на цената, която се търгува на енергийната борса. След тази среща ще стане ясно дали се готвят протестни действия. Това съобщи пред журналисти председателят на АИКБ Васил Велев.
Бизнесът е готов на по-радикални стъпки, съобщи Велев, но не пожела да каже какви са точно.
Преди две седмици индустриалците проведоха среща в КРИБ, на която участва и енергийният министър Теменужка Петкова. По думите й набелязани са редица мерки, които подробно ще бъдат обсъдени на дискусия на 25 февруари в парламента.
Източник: https://www.novinite.bg/articles/186020/Velev-Ne-sa-izklyucheni-i-protesti-zaradi-industrialniya-tok