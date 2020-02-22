Първи италиански пациент почина от коронавируса

Клуб на инвалидите-Сливен преди 37 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 12

Пациент в северния град Падуа почина, след като е бил заразен с коронавируса. Така той става първата италианска жертва на заболяването. Това съобщи информационната агенция АНСА, цитирана от Ройтерс.

По-рано през вчерашния ден здравните власти обявиха 15 случая на заразяване с вируса в богатата северна област Ломбардия и два в съседната област Венето, където се и намира Падуа.