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Сливен. Новини от източника. Последни новини

В София застреляха мъж в тила, по първоначална информация убития имал стари криминални прояви

22 февруари 2020 10:24, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 17 минути, брой четения: 27
Полицейски автомобил

Снощи в София бе застрелян 48-годишен мъж. Инцидентът е станал пред блок 43 в квартал „Фондови жилища”.

Сигналът е подаден малко преди 9:00 вечерта от хора, които са открили тялото. По първоначална информация жертвата има стари криминални прояви за грабеж и притежание на взривни вещества, съобщава NOVA.

Води се следствие.

Източник: NOVA
Снимка: pixabay.com

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