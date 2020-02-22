В София застреляха мъж в тила, по първоначална информация убития имал стари криминални прояви

Клуб на инвалидите-Сливен преди 17 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 27

Снощи в София бе застрелян 48-годишен мъж. Инцидентът е станал пред блок 43 в квартал „Фондови жилища”.

Сигналът е подаден малко преди 9:00 вечерта от хора, които са открили тялото. По първоначална информация жертвата има стари криминални прояви за грабеж и притежание на взривни вещества, съобщава NOVA.

Води се следствие.