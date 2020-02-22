Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 24.02-01.03.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 41 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 41

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 24 февруари до 1 март 2020 г.?

Млечен шоколад класик, с лешници или лешници и стафиди – 0,89 лв. за 80 грама

Портокали клас 1 – 0,99 лв. за кг.

Варено-пушено свинско филе – 8,59 лв. за кг.

Свински бут без кост – 7,89 лв. за кг.

Заквасена сметана „Бор Чвор“ – 1,99 лв. за 40 грама

Кашкавал „Булгарче“ от краве мляко – 9,99 лв. за кг.

Кашкавал от козе или биволско мляко по БДС – 9,49 лв. за 420 грама

Горнооряховски суджук – 25,89 лв. за кг.

Старобългарски бабек Макси – 21,99 лв. за кг.

Карловска, Старопланинска или класик луканка „Бони“ – 5,29 лв. за 210 грама

Сурово-сушен Петрохан „Меско“ – 20,99 лв. за кг.

Вита баница със сирене или извара – 3,79 лв. за 740 грама

Тулумбички „Мемо“ – 1,29 лв. за 250 грама

За повече информация от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/