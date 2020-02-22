Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 24.02-01.03.2020 г.

22 февруари 2020 14:04, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 41
Кауфланд Сливен

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 24 февруари до 1 март 2020 г.?

 

Млечен шоколад класик, с лешници или лешници и стафиди – 0,89 лв. за 80 грама

Портокали клас 1 – 0,99 лв. за кг.

Варено-пушено свинско филе – 8,59 лв. за кг.

Свински бут без кост – 7,89 лв. за кг.

Заквасена сметана „Бор Чвор“ – 1,99 лв. за 40 грама

Кашкавал „Булгарче“ от краве мляко – 9,99 лв. за кг.

Кашкавал от козе или биволско мляко по БДС – 9,49 лв. за 420 грама

Горнооряховски суджук – 25,89 лв. за кг.

Старобългарски бабек Макси – 21,99 лв. за кг.

Карловска, Старопланинска или класик луканка „Бони“ – 5,29 лв. за 210 грама

Сурово-сушен Петрохан „Меско“ – 20,99 лв. за кг.

Вита баница със сирене или извара – 3,79 лв. за 740 грама

Тулумбички „Мемо“ – 1,29 лв. за 250 грама

 

За повече информация от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/

Снимка: Станимир Петков

« предишнаследваща »


 