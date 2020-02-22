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Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 24.02-01.03.2020 г.
Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 24 февруари до 1 март 2020 г.?
Млечен шоколад класик, с лешници или лешници и стафиди – 0,89 лв. за 80 грама
Портокали клас 1 – 0,99 лв. за кг.
Варено-пушено свинско филе – 8,59 лв. за кг.
Свински бут без кост – 7,89 лв. за кг.
Заквасена сметана „Бор Чвор“ – 1,99 лв. за 40 грама
Кашкавал „Булгарче“ от краве мляко – 9,99 лв. за кг.
Кашкавал от козе или биволско мляко по БДС – 9,49 лв. за 420 грама
Горнооряховски суджук – 25,89 лв. за кг.
Старобългарски бабек Макси – 21,99 лв. за кг.
Карловска, Старопланинска или класик луканка „Бони“ – 5,29 лв. за 210 грама
Сурово-сушен Петрохан „Меско“ – 20,99 лв. за кг.
Вита баница със сирене или извара – 3,79 лв. за 740 грама
Тулумбички „Мемо“ – 1,29 лв. за 250 грама
За повече информация от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/
Снимка: Станимир Петков