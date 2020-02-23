Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Слънчево с температури до 17 градуса в неделя

23 февруари 2020 10:00, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 25
Времето за 23.02.2020 г.

Днес ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока и средна облачност. Вятърът ще бъде слаб от запад-югозапад, в Дунавската равнина и Източна България до умерен. Дневните температури чувствително ще се повишат - максималните ще бъдат предимно между 12 и 17 градуса, в София около 12 градуса, съобщават от НИМХ.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 9 и 12 градуса. Температурата на морската вода е 8-9 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа силен, временно бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7 градуса, на 2000 метра - около 3 градуса.

В Сливен ще има променлива облачност със слаб югозападен вятър. Минималната температура ще е 0 градуса, а максималната 14 градуса.

Снимка: pxhere.com

« предишнаследваща »


 