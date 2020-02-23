Слънчево с температури до 17 градуса в неделя

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 25 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 25

Днес ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока и средна облачност. Вятърът ще бъде слаб от запад-югозапад, в Дунавската равнина и Източна България до умерен. Дневните температури чувствително ще се повишат - максималните ще бъдат предимно между 12 и 17 градуса, в София около 12 градуса, съобщават от НИМХ.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 9 и 12 градуса. Температурата на морската вода е 8-9 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа силен, временно бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7 градуса, на 2000 метра - около 3 градуса.

В Сливен ще има променлива облачност със слаб югозападен вятър. Минималната температура ще е 0 градуса, а максималната 14 градуса.