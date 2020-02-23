Нарушено водоподаване в кв. "Клуцохор" до 17.30 часа поради авария

Сливен Медия преди 19 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 12

Днес 23.02 /неделя/ поради авария до трета поликлиника е преустановено водоподаването в централната част на квартала до 17.30ч.

ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.