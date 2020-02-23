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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаване в кв. "Клуцохор" до 17.30 часа поради авария

23 февруари 2020 13:53, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 19 минути, брой четения: 12
ВиК

Днес 23.02 /неделя/ поради авария до трета поликлиника е преустановено водоподаването в централната част на квартала до 17.30ч.

ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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