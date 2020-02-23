5,7 по Рихтер удари границата между Турция и Иран, има жертви

Клуб на инвалидите-Сливен преди 19 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 22

Земетресение с магнитуд 5,7 по Рихтер разлюля границата между Турция и Иран, съобщи Европейският средиземноморски сеизмологичен център, предаде Ройтерс.

Най-малко седем души са загинали в Източна Турция в резултат от земетресение на границата с Иран, съобщи министърът на вътрешните работи Сюлейман Сойлу, предаде ТАСС.

"След земетресението в Иран седмина наши граждани загинаха във (вилаета) Ван - четири деца и трима възрастни", каза министърът по телевизия "Хабер тюрк".

Епицентърът на труса бил на дълбочина 5 км.

Иран е изпратил аварийни екипи към района на земетресението, което е било най-силно в ненаселен район на провинция Западен Азербайджан.