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5,7 по Рихтер удари границата между Турция и Иран, има жертви
Земетресение с магнитуд 5,7 по Рихтер разлюля границата между Турция и Иран, съобщи Европейският средиземноморски сеизмологичен център, предаде Ройтерс.
Най-малко седем души са загинали в Източна Турция в резултат от земетресение на границата с Иран, съобщи министърът на вътрешните работи Сюлейман Сойлу, предаде ТАСС.
"След земетресението в Иран седмина наши граждани загинаха във (вилаета) Ван - четири деца и трима възрастни", каза министърът по телевизия "Хабер тюрк".
Епицентърът на труса бил на дълбочина 5 км.
Иран е изпратил аварийни екипи към района на земетресението, което е било най-силно в ненаселен район на провинция Западен Азербайджан.
Източник: https://dariknews.bg/novini/sviat/57-po-rihter-udari-granicata-mezhdu-turciia-i-iran-ima-zhertvi-2213221
Снимка: pixabay.com