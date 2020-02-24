Цитат на деня: Кормак Маккарти

Сливен Медия преди 12 минути, брой четения: 6 Излъчване:преди 12 минути, брой четения: 6

"Хората се оплакват от лошите неща в живота си, че не са ги заслужили, но рядко споменават добрите. А тях, с какво са ги заслужили?"