Пореден трус в Турция

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 41 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 41

Земетресение с магнитуд 4,7 е станало в западна Турция, според Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Трусовете са регистрирани в 2,43 местно време, а епицентърът е разположен на 89 километра североизточно от големия град Измир и на 56 километра североизточно от град Маниса. Огнището е на дълбочина седем километра под повърхността.

Не е получена информация за жертви и разрушения.

По-рано в граничната зона между Иран и Турция имаше силно земетресение с магнитуд 5,7, гласи информация на Европейският средиземноморски сеизмологичен център. Земетресението в Иран засегна 75 души. В Турция властите съобщиха за девет загинали и петдесет ранени.