28-годишен мъж е настанен в болница след сбиване в село Съдиево

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 25 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 25

Двама са задържани в РУ-Нова Загора за причиняване на телесна повреда. На 22 февруари, около 19,20 часа, е получен сигнал за пострадал 28-годишен мъж, след сбиване.

Около 19,00 часа в село Съдиево, след възникнал скандал, 28-годишният мъж е бил ударен от 19-годишния И.В. и 40-годишния В.Г., като е получил травма на главата. Той е откаран в МБАЛ-Сливен за оказване на медицинска помощ, без опасност за живота. И.В. и В.Г. са отведени в РУ-Нова Загора и задържани за 24 часа. Участниците в конфликта са от село Съдиево.

По случая е образувано досъдебно производство.