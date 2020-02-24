Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Откраднаха пари и злато от частен дом в Нова Загора

24 февруари 2020 10:14, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 24
Откраднаха пари и злато от частен дом в Нова Загора

Взломна кражба от частен имот разследват служители на РУ-Нова Загора. За времето от 21 до 22 февруари неизвестен извършител е проникнал в имот, собственост на 45-годишен мъж. Откраднати са телевизор, златен пръстен и детски дрехи.

По случая е образувано досъдебно производство.

« предишнаследваща »


 