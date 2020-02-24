Откраднаха пари и злато от частен дом в Нова Загора

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 24 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 24

Взломна кражба от частен имот разследват служители на РУ-Нова Загора. За времето от 21 до 22 февруари неизвестен извършител е проникнал в имот, собственост на 45-годишен мъж. Откраднати са телевизор, златен пръстен и детски дрехи.

По случая е образувано досъдебно производство.