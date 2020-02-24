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Турски ТИР катастрофира на АМ „Тракия”

24 февруари 2020 13:02, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 31
Път, автомобили

Турски ТИР катастрофира на АМ „Тракия” и затрудни движението в посока София. Инцидентът е станал на 97-ия километър.

По неизяснени все още причини камионът се е обърнал на пътното платно. Шофьорът не е пострадал. Отървал се само с уплаха.По чудо при инцидента няма пострадали автомобили. Тирът е превозвал гумени маркучи от Бурса за Германия. Очаква се до няколко часа катастрофиралият камион да бъде изтеглен от магистралата.

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