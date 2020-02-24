Турски ТИР катастрофира на АМ „Тракия”

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 31 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 31

Турски ТИР катастрофира на АМ „Тракия” и затрудни движението в посока София. Инцидентът е станал на 97-ия километър.

По неизяснени все още причини камионът се е обърнал на пътното платно. Шофьорът не е пострадал. Отървал се само с уплаха.По чудо при инцидента няма пострадали автомобили. Тирът е превозвал гумени маркучи от Бурса за Германия. Очаква се до няколко часа катастрофиралият камион да бъде изтеглен от магистралата.