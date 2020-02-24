Нарушено водоподаване в част от село Селиминово до 16.30 часа поради авария

Сливен Медия преди 49 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 49 минути, брой четения: 12

Днес 24.02 /понеделник/ поради авария е прекъснато водоподаването на горната част на с. Селиминово до 16.30ч.

ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.