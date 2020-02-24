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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаване в част от село Селиминово до 16.30 часа поради авария

24 февруари 2020 13:22, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 49 минути, брой четения: 12
ВиК

Днес 24.02 /понеделник/ поради авария е прекъснато водоподаването на горната част на с. Селиминово до 16.30ч.

ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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