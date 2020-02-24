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Близо 90 километра в час е вятъра в Сливен

24 февруари 2020 15:06, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 36 минути, брой четения: 33
Сливен

Скоростта на вятъра в Сливен достига близо 90 км/ч, съобщи на БТА Снежана Кънева, началник на общинския отдел "Сигурност и управление при кризи".

Към момента в отдела няма сигнали за нанесени щети или пострадали.

Вятърът е пулсиращ, но топъл, времето е слънчево, като температурите в града достигат до 19 градуса.

Снимка: Станимир Петков

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