Тържествена литургия за 7-годишнината, откакто Неофит стана патриарх

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 26 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 26

Днес се навършиха седем години от избора и интронизацията на Негово Светейшество Неофит за Български патриарх и Софийски митрополит. Това съобщи Агенция "Фокус".

Българската православна църква отбеляза това събитие в митрополитския храм „Св. Марина“ с тържествена архиерейска св. Литургия.

Богослужението оглави Негово Преосвещенство Белоградчишки епископ Поликарп, викарий на Софийския митрополит. В съслужение с него бяха Негово високопреподобие архимандрит Евтимий, ставрофорен иконом Ангел Ангелов - духовен надзорник на Софийска епархия и предстоятел на храм "Св. София - Премъдрост Божия", иконом Стефан Стайков, предстоятел на храм „Св. св. Кирил и Методий“ в кв. Красно село - епархийски съветник, както и протодякон Иван Петков.

На светата Литургия молитвено участваха Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит, Негово високопреподобие архимандрит Василий, протосингел на Софийска св. митрополия, духовници и миряни. Църковните песнопения изпълниха софийски клиросни певци, ръководени от иконом Кирил Попов и д-р Андрей Касабов.

В края на богослужението, от името на Софийска света митрополия Светейшият Български патриарх беше поздравен от епископ Поликарп .

От своя страна Софийският митрополит и Български Патриарх Неофит благослови присъствалите на богослужението и им благодари за участието в духовното тържество.