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Тържествена литургия за 7-годишнината, откакто Неофит стана патриарх
Днес се навършиха седем години от избора и интронизацията на Негово Светейшество Неофит за Български патриарх и Софийски митрополит. Това съобщи Агенция "Фокус".
Българската православна църква отбеляза това събитие в митрополитския храм „Св. Марина“ с тържествена архиерейска св. Литургия.
Богослужението оглави Негово Преосвещенство Белоградчишки епископ Поликарп, викарий на Софийския митрополит. В съслужение с него бяха Негово високопреподобие архимандрит Евтимий, ставрофорен иконом Ангел Ангелов - духовен надзорник на Софийска епархия и предстоятел на храм "Св. София - Премъдрост Божия", иконом Стефан Стайков, предстоятел на храм „Св. св. Кирил и Методий“ в кв. Красно село - епархийски съветник, както и протодякон Иван Петков.
На светата Литургия молитвено участваха Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит, Негово високопреподобие архимандрит Василий, протосингел на Софийска св. митрополия, духовници и миряни. Църковните песнопения изпълниха софийски клиросни певци, ръководени от иконом Кирил Попов и д-р Андрей Касабов.
В края на богослужението, от името на Софийска света митрополия Светейшият Български патриарх беше поздравен от епископ Поликарп .
От своя страна Софийският митрополит и Български Патриарх Неофит благослови присъствалите на богослужението и им благодари за участието в духовното тържество.
Източник: https://www.novinite.bg/articles/186115/Tarjestvena-liturgiya-za-7-godishninata-otkakto-Neofit-stana-patriarh