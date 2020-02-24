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Тържествена литургия за 7-годишнината, откакто Неофит стана патриарх

24 февруари 2020 16:00, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 26
Патриарх Неофит

Днес се навършиха седем години от избора и интронизацията на Негово Светейшество Неофит за Български патриарх и Софийски митрополит. Това съобщи Агенция "Фокус".

Българската православна църква отбеляза това събитие в митрополитския храм „Св. Марина“ с тържествена архиерейска св. Литургия.

Богослужението оглави Негово Преосвещенство Белоградчишки епископ Поликарп, викарий на Софийския митрополит. В съслужение с него бяха Негово високопреподобие архимандрит Евтимий, ставрофорен иконом Ангел Ангелов - духовен надзорник на Софийска епархия и предстоятел на храм "Св. София - Премъдрост Божия", иконом Стефан Стайков, предстоятел на храм „Св. св. Кирил и Методий“ в кв. Красно село - епархийски съветник, както и протодякон Иван Петков.

На светата Литургия молитвено участваха Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит, Негово високопреподобие архимандрит Василий, протосингел на Софийска св. митрополия, духовници и миряни. Църковните песнопения изпълниха софийски клиросни певци, ръководени от иконом Кирил Попов и д-р Андрей Касабов.

В края на богослужението, от името на Софийска света митрополия Светейшият Български патриарх беше поздравен от епископ Поликарп .

От своя страна Софийският митрополит и Български Патриарх Неофит благослови присъствалите на богослужението и им благодари за участието в духовното тържество.

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