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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Възстановяване топлоподаването

24 февруари 2020 16:08, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 36
тец-сл

Уведомяваме нашите клиенти, че аварията на II-ра градска топлофикационна магистрала е отстранена своевременно и поетапно ще бъде възстановено топлоподаването към всички квартали.

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