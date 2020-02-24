Възстановяване топлоподаването

Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 36 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 36

Уведомяваме нашите клиенти, че аварията на II-ра градска топлофикационна магистрала е отстранена своевременно и поетапно ще бъде възстановено топлоподаването към всички квартали.