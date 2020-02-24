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Времето във вторник се успокоява и затопля

24 февруари 2020 19:54, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 34 минути, брой четения: 17
Времето за 25.02.2020 г.

Северозападният вятър през нощта ще отслабне и в повечето райони ще стихне. Облачността ще се разкъса и намалее до ясно време. Минималните температури ще бъдат между минус 1 и плюс 4 градуса.

Във вторник ще бъде предимно слънчево, съобщават от НИМХ. По-късно през деня ще се появи от запад средна и висока облачност. Ще духа слаб югозападен вятър. Максималните температури ще са между 13 и 18 градуса.

В Сливен ще бъде слънчево. Ще духа слаб югозападен вятър. Минималната температура ще е 1 градус, а максималната 15.

Снимка: pixabay.com

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