Цитат на деня: Богомил Райнов

Сливен Медия преди 44 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 44 минути, брой четения: 17

Животът е огън. Може да е буен или едва да тлее, но додето е живот, той е огън. И ако първите ти срещи с огъня се свеждат до изгаряния, нищо чудно докрай да се дърпаш встрани и така да си умреш, без да разбереш, че огънят не само гори, а може и да топли!