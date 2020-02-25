Нарушено водоподаване в част от кв. "Българка" до 13 часа поради авария

Сливен Медия преди 28 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 13

Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 25.02.2020г. (вторник) от 09.00ч. до 13.00ч. е прекъснато водоподаването на част от кв."Българка"- на юг от СУ"Йордан Йовков"-Сливен.

При възможност водоснабдяването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.