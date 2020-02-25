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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 25.02.2020

25 февруари 2020 09:52, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 18 минути, брой четения: 18

No. Дата на във. Длъжност Образование

17 8.1.2020 търговски представител средно

27 10.1.2020 работник производство основно

34 13.1.2020 главен специалист средно

35 13.1.2020 фелдшер висше

42 15.1.2020 салонен управител средно,висше

43 15.1.2020 ресторантски работник средно,висше

49 16.1.2020 психолог висше

74 23.1.2020 шлосер средно

76 27.1.2020 заварчик средно+ правоспособност

77 27.1.2020 конструктор висше

78 27.1.2020 програмист,оператор на ММ с ЦПУ средно,висше

80 28.1.2020 електротехник средно

84 29.1.2020 библиотекар висше

87 3.2.2020 камериерка средно

89 3.2.2020 склададжия средно

94 4.2.2020 стругар средно

95 4.2.2020 фрезист средно

97 4.2.2020 шлайфист средно

96 4.2.2020 шивач средно

98 4.2.2020 работник поддръжка средно

99 4.2.2020 общ работник средно

100 4.2.2020 продавач - консултант средно

108 5.2.2020 специалист технически контрол висше

109 5.2.2020 началник склад средно

110 5.2.2020 медицинска сестра висше

111 5.2.2020 стругаро-фрезист средно

115 6.2.2020 микробиолог висше

116 6.2.2020 технолог ХВП висше

117 6.2.2020 заварчик средно, документ

123 7.2.2020 електротехник средно,висше

124 7.2.2020 електромонтьор средно

132 10.2.2020 продавач - консултант средно

133 10.2.2020 стругаро-фрезист средно

136 11.2.2020 готвач средно

137 11.2.2020 сервитьор средно

138 11.2.2020 окачествителки дървен материал средно

139 11.2.2020 оператор производство средно

146 13.2.2020 тапицер средно

148 13.2.2020 оператор ММ с ЦПУ средно

151 13.2.2020 заварчик СО средно + правоспособност

152 14.2.2020 работник за доработка на тъкани средно

153 14.2.2020 оператор тъкачен стан средно

155 14.2.2020 продавач - консултант /трудоустроени/ средно

156 17.2.2020 ЗАС, той и касиер средно

157 17.2.2020 оператор оборудване за почистване на влакна средно

158 17.2.2020 работник развлачване на влакна средно

160 17.2.2020 автомеханик средно

162 18.2.2020 заварчик СО средно,основно +правоспособност

163 18.2.2020 фрезист средно

164 18.2.2020 стругар средно

167 20.2.2020 общ работник основно, средно

169 20.2.2020 хигиенист основно, средно

170 20.2.2020 социален работник висше

171 20.2.2020 шофьор основно

174 21.2.2020 работник обработка на суровини начално,основно

175 24.2.2020 учител БЕЛ висше

177 24.2.2020 технически сътрудник средно

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