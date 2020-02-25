62-годишен от с. Загорци е в ареста. Отправял нецензурни думи и обиди към кмета на селото

Сливен Медия преди 47 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 47 минути, брой четения: 13

62-годишен мъж от село Загорци е задържан за 24 часа в РУ-Нова Загора за хулиганство. На 24 февруари в кметството на село Загорци 62-годишният С.К., в явно нетрезво състояние, е отправял обиди и нецензурни думи към кмета на селото.

Мъжът грубо е нарушил обществения ред.

Пристигналите на място полицейски служители са задържали С.К. и са го отведен в РУ-Нова Загора.

Срещу него е образувано бързо производство.