Горя лек автомобил в Шивачево

Сливен Медия преди 39 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 11

На 23 февруари, около 22,20 часа, в РУ-Твърдица е получен сигнал за горящ лек автомобил в град Шивачево. Автомобилът е „Пежо 106“, собственост на 81-годишен мъж от град Казанлък.

Произшествието е ликвидирано от екип на РСПБЗН-Твърдица. Пострадали няма. Унищожен е автомобилът. Причините за пожара са в процес на установяване.