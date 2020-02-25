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Горя лек автомобил в Шивачево

25 февруари 2020 11:02, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 39 минути, брой четения: 11
Горя лек автомобил в Шивачево

На 23 февруари, около 22,20 часа, в РУ-Твърдица е получен сигнал за горящ лек автомобил в град Шивачево. Автомобилът е „Пежо 106“, собственост на 81-годишен мъж от град Казанлък.

Произшествието е ликвидирано от екип на РСПБЗН-Твърдица. Пострадали няма. Унищожен е автомобилът. Причините за пожара са в процес на установяване.

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