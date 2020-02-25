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Ръководството на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ с призив към близките на излекуван пациент да го приберат от болницата

25 февруари 2020 11:48, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 25
Ръководството на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ с призив към близките на излекуван пациент да го приберат от болницата

Ръководството на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен моли близките на 70-годишния Марин Димитров да посетят болницата и да приберат пациента, който вече е изписан.

Той е приет миналата седмица в Отделението по гастроентерология и вчера лечението му е приключило.

Молят се дъщеря му Таня и сина Михаил да проявят отговорно отношение към своя баща и да се отзоват на призива.

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