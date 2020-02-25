Ръководството на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ с призив към близките на излекуван пациент да го приберат от болницата

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 25 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 25

Ръководството на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен моли близките на 70-годишния Марин Димитров да посетят болницата и да приберат пациента, който вече е изписан.

Той е приет миналата седмица в Отделението по гастроентерология и вчера лечението му е приключило.

Молят се дъщеря му Таня и сина Михаил да проявят отговорно отношение към своя баща и да се отзоват на призива.