Нарушено водоподаване в няколко квартала и част от вилна зона поради авария

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 23 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 23

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 25.02.2020„г. (вторник) до 18.00 ч. е прекъснато водоподаването в част от кв."Клуцохор" и кварталите "Ново село", "Българка", "Сини камъни" и част от вилна зона.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

След възстановяване на водоподаването е възможно временно повишаване мътността на водата.