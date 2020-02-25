Прекъсване водоподаването на част от гр.Сливен-висока зона

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 29 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 29

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 25.02.2020„г.(вторник) до 18.00 ч. е прекъснато водоподаването в част от кв."Клуцохор" и кварталите "Комлука" "Ново село", "Българка", "Сини камъни" и част от вилна зона".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

След възстановяване на водоподаването е възможно временно повишаване мътността на водата.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.