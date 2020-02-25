Първи случаи на коронавирус в Австрия и Хърватия

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Хърватия и Австрия потвърдиха за първи случаи на коронавирус на тяхна територия, съобщи ТАСС.

Това беше потвърдено от хърватския премиер Андрей Пленкович. Пациент е бил приет в клиника в Загреб.

Той има по-слаби симптоми. Състоянието му се смята за добро към момента. Наскоро е бил в Милано.

В Австрия се съобщава за първи два случая. Съобщението дойде от говорител на провинцията Тирол.