Военнослужещи унищожиха невзривен боеприпас в Ямболско

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Специализиран екип от 42-ри механизиран батальон-Ямбол, от състава на Втора механизирана бригада, извърши разузнаване, транспортиране и унищожаване на невзривен боеприпас, съобщиха от пресцентъра на Министерство на отбраната.

Боеприпасът е бил открит в землището на ямболското село Лозенец. При направения оглед военнослужещите, с ръководител на екипа капитан Димитър Дренски, са установили, че това е изстрел за противотанков гранатомет.

Той е бил унищожен на учебен център „Победа”. Военнослужещите действаха на основание отправено искане на главния секретар на МВР и по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов.