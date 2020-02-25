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Военнослужещи унищожиха невзривен боеприпас в Ямболско

25 февруари 2020 18:11, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 25
Боеприпас

Специализиран екип от 42-ри механизиран батальон-Ямбол, от състава на Втора механизирана бригада, извърши разузнаване, транспортиране и унищожаване на невзривен боеприпас, съобщиха от пресцентъра на Министерство на отбраната.

Боеприпасът е бил открит в землището на ямболското село Лозенец. При направения оглед военнослужещите, с ръководител на екипа капитан Димитър Дренски, са установили, че това е изстрел за противотанков гранатомет.

Той е бил унищожен на учебен център „Победа”. Военнослужещите действаха на основание отправено искане на главния секретар на МВР и по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов.

Източник: https://dariknews.bg/regioni/yambol/voennosluzheshti-unishtozhiha-nevzriven-boepripas-v-iambolsko-2213657
Снимка: Министерство на отбраната

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