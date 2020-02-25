В сряда времето се затопля още, температурите в Сливен достигат до 18 градуса

Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 19

През следващото денонощие облачността ще е разкъсана, след обяд и привечер предимно значителна, но ще се задържи без валежи. През нощта ще духа слаб югозападен вятър. Минималните температури ще са между 1 и 6 градуса.

В сряда вятърът ще се усили. Ще е умерен, временно силен и поривист, като с него в районите северно от планините температурите значително ще се повишат. Максималните ще са между 16 и 21 градуса, съобщават от НИМХ.

В Сливен ще бъде слънчево със слаб до умерен вятър от югозапад. Минималната температура ще е 3 градуса, а максималната 18.