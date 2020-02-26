Цитат на деня: Кенет Брана

Сливен Медия преди 14 минути, брой четения: 7 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 7

"Гледай по-ведро на нещата. Усмихвай се повече. Смей се с глас. И спри да се тревожиш толкова много. Просто живей."