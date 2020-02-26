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Цитат на деня: Кенет Брана

26 февруари 2020 08:54, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 14 минути, брой четения: 7
Кенет Брана

"Гледай по-ведро на нещата. Усмихвай се повече. Смей се с глас. И спри да се тревожиш толкова много. Просто живей."

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