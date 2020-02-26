Нарушено водоподаване в района по пътя за с. Бяла и част от бул. "Тракия" поради авария

Сливен Медия преди 12 минути, брой четения: 6 Излъчване:преди 12 минути, брой четения: 6

Днес 26.02.2020 /сряда/от 09.00 ч до 13.00ч. поради авария ще бъде нарушено водоподаването в района по пътя за с. Бяла и част от бул. „Тракия„.

ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.