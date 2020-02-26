Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаване в района по пътя за с. Бяла и част от бул. "Тракия" поради авария

26 февруари 2020 08:56, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 12 минути, брой четения: 6
ВиК

Днес 26.02.2020 /сряда/от 09.00 ч до 13.00ч. поради авария ще бъде нарушено водоподаването в района по пътя за с. Бяла и част от бул. „Тракия„.

ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

« предишнаследваща »


 