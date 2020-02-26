На 1 март Куклен театър - Сливен ще представи "Приказка за късмета" по Ран Босилек

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 21 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 21

Всяка година, на първи март, заедно със зараждащия се нов живот, Баба Марта идва при хората, благославя ги и дарява всеки с мартеничка за здраве и щастие . Веднъж тя среща един добър, но беден селянин, който има мързелив, пакостлив и опак късмет.

Помага му да се пребори с лошия си късмет и да постигне щастие и богатство. Селянинът е достатъчно умен, за да послуша съветите на Баба Марта, защото който акъл има, късмет не му трябва. С ум, разум и трудолюбие се постига всичко.

Драматизация: Теодора Попова-Лазарова

Режисьор: Ефимия Павлова

Сценично оформление и кукли: Анна Пулиева

Музикално оформление: Димитър Иванов,

Участват: Мария Джойкева / Никол Николова, Мария Райчева, Светослав Тихолов