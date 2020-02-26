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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Спиране на топлоподаването

26 февруари 2020 09:28, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 32
спиране топло1

Уведомяваме всички наши клиенти от централна градска част, че на 26.02.2020г. от 10:00ч. до 18:00ч. ще бъде спряно топлоподаването, поради отстраняване на възникнала авария.

Ръководството се извинява за причинените неудобства.

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