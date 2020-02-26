Километрична опашка от камиони на ГКПП Кулата

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 41 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 41

Огромна опашка от товарни автомобили се е образувала на ГКПП Кулата, предаде БГНЕС.

Над 8 км достига опашката и е до разклона за Петрич.

Един от шофьорите заяви, че има проблеми в тол системата и от 4:00 ч. сутринта има задръстване.