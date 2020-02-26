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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Километрична опашка от камиони на ГКПП Кулата

26 февруари 2020 09:29, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 41
Трафик автомобили

Огромна опашка от товарни автомобили се е образувала на ГКПП Кулата, предаде БГНЕС.

Над 8 км достига опашката и е до разклона за Петрич.

Един от шофьорите заяви, че има проблеми в тол системата и от 4:00 ч. сутринта има задръстване.

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