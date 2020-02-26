Съобщение от "Топлофикация - Сливен" за нарушено топлоподаване

Сливен Медия преди 38 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 23

Уведомяваме всички наши клиенти от централна градска част, че на 26.02.2020г. от 10:00ч. до 18:00ч. ще бъде спряно топлоподаването, поради отстраняване на възникнала авария.

Ръководството се извинява за причинените неудобства.