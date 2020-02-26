Горя стопанска постройка в новозагорското село Питово

Сливен Медия преди 44 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 44 минути, брой четения: 16

На 25 февруари, около 19,50 часа, е възникнал пожар в стопанска постройка в новозагорското село Питово.

Имотът е собственост на 74-годишен мъж. Произшествието е ликвидирано в 22,50 часа от един екип с 4 пожарникари на РСПБЗН-Нова Загора. Пострадали няма.

Унищожени са 60 кв.м. покривна конструкция и 4 куб. дърва за огрев. Спасени са две сгради.

Причината за пожара е късо съединение в ел.инсталацията на навеса.