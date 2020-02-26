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Ден на розовата фланелка

26 февруари 2020 15:31, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 26
Ден на розовата фланелка

Под мотото „Заедно против насилието”, за поредна година ученици и учители при ОУ „Елисавета Багряна” гр. Сливен, отбелязаха последната сряда на месец Февруари, превърнала се в символ на доброто и толерантността - „Денят на розовата фланелка“.

С много усмивки и добро настроение, участниците в събитието заедно направиха флашмоб във форума на училището. Ученици и учители показаха своята позиция против агресията, насилието и тормоза в училище и за пореден път създадоха позитивна атмосфера в училище.

Снимки

Ден на розовата фланелкаДен на розовата фланелкаДен на розовата фланелкаДен на розовата фланелкаДен на розовата фланелкаДен на розовата фланелкаДен на розовата фланелкаДен на розовата фланелка
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