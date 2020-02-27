пркъсване на водоподаването в с.Селиминово

ВиК-Сливен преди 12 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 12 минути, брой четения: 11

Днес 27.02 /четвъртък/ поради авария е прекъснато водоподаването в центъра на с.Селиминово до 16.30ч.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.