Днес излизат резултатите от пробите на пациентите под карантина в Русе и Сливен

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 49 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 49

Днес трябва да станат ясни резултатите от пробите на пациентите под карантина в Русе и Сливен, предава NOVA.

Вчера бяха изследвани 9 проби от Стара Загора, Хасково, Шумен, Варна и Бургас.

Общо около 20 българи са поставени под превантивна карантина.

До момента - положителен резултат в България - няма.