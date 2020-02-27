Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Днес излизат резултатите от пробите на пациентите под карантина в Русе и Сливен

27 февруари 2020 09:23, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 49
Проби

Днес трябва да станат ясни резултатите от пробите на пациентите под карантина в Русе и Сливен, предава NOVA.

Вчера бяха изследвани 9 проби от Стара Загора, Хасково, Шумен, Варна и Бургас.

Общо около 20 българи са поставени под превантивна карантина.

До момента - положителен резултат в България - няма.

Източник: nova.bg
Снимка: pixabay.com

« предишнаследваща »


 