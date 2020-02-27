Нарушено е водоподаването в част от кв. "Българка" и село Селиминово до 16.30 часа поради авария

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 32 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 32

Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 27.02.2020 г. (четвъртък) до 16.30ч. е прекъснато водоподаването в южната част на кв."Българка" и село Селиминово.

При възможност водоснабдяването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.